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10:57   8 Октября 2020
Политика

Лондон пытается ввести санкции против РФ с помощью искажения данных ОЗХО

Лондон пытается ввести санкции против РФ с помощью искажения данных ОЗХО

Власти Великобритании трактуют заявление ОЗХО о блогере Алексее Навальном по-своему. Об этом пишет РИА Новости.

Глава британского МИД Доминик Рааб отметил, что ОЗХО 6 октября якобы подтвердила данные об "отравлении" Навального "боевым" нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Министр также заявил, что готовит ответ РФ с немецкими и французскими коллегами.

Организация по запрещению химического оружия ранее заявила, что в анализах Навального якобы присутствуют следы вещества, похожего на то, что на Западе называют "Новичок". Также в сообщении не было упоминаний о "боевом" нервно-паралитическом веществе.

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Автор: Илья Романович
#россия #великобритания #навальный

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