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10:55   8 Октября 2020
Армия

Асад рассказал о последствиях присутствия в Сирии военных из США и Турции

Асад рассказал о последствиях присутствия в Сирии военных из США и Турции

Пребывание в Сирии американских и турецких военнослужащих после уничтожения террористов может обернуться народным восстанием сирийцев, заявил президент САР Башар Асад в интервью РИА Новости.

Асад назвал военное присутствие США и Турции в республике оккупацией и отметил, что предлогом для этого являются террористические группировки, в частности ИГ (запрещена в РФ).

"Надо избавиться от этого предлога, поэтому уничтожение террористов в Сирии — это главный приоритет для нас. Если американцы и турки не уйдут после этого, вполне закономерно начнется народное сопротивление. Это единственный путь," — объяснил сирийский лидер.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #сирия #турция #башар асад

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