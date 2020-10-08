10:55 8 Октября 2020Армия
Асад рассказал о последствиях присутствия в Сирии военных из США и Турции
Пребывание в Сирии американских и турецких военнослужащих после уничтожения террористов может обернуться народным восстанием сирийцев, заявил президент САР Башар Асад в интервью РИА Новости.
Асад назвал военное присутствие США и Турции в республике оккупацией и отметил, что предлогом для этого являются террористические группировки, в частности ИГ (запрещена в РФ).
"Надо избавиться от этого предлога, поэтому уничтожение террористов в Сирии — это главный приоритет для нас. Если американцы и турки не уйдут после этого, вполне закономерно начнется народное сопротивление. Это единственный путь," — объяснил сирийский лидер.