Асад рассказал о последствиях присутствия в Сирии военных из США и Турции

Пребывание в Сирии американских и турецких военнослужащих после уничтожения террористов может обернуться народным восстанием сирийцев, заявил президент САР Башар Асад в интервью РИА Новости.

Асад назвал военное присутствие США и Турции в республике оккупацией и отметил, что предлогом для этого являются террористические группировки, в частности ИГ (запрещена в РФ).