Экс-сенатор Владимир Долгих умер на 96-м году жизни

Ушел из жизни бывший сенатор, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих. Он умер в Москве в возрасте 95 лет, сообщает ТАСС.

Городской Совет ветеранов сообщил о смерти председателя Московского городского Совета ветеранов, депутата Госдумы VI созыва, бывшего сенатора и кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Владимира Долгих. Он ушел на 96-м году жизни в Москве, пишет ТАСС.

"Да, это действительно так, сегодня умер Владимир Иванович Долгих. Вместе с ним ушла целая эпоха", — признались его коллеги.

Владимир Долгих родился в 1924 году в Красноярском крае. Он учился в Иркутском горно-металлургическом институте, после чего устроился на работу на аффинажный завод (ныне Красцветмет). Спустя несколько лет Долгих возглавлял Норильский горно-металлургический комбинат, а позже занял должность секретаря краевого комитета КПСС и три года был главой Красноярского края. Последнее место его работы — Совет Федерации. Долгих назначили сенатором от Москвы. Также он дважды является Героем Социалистического Труда и доктором наук.