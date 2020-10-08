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10:46   8 Октября 2020
Политика

ООН выразила готовность оказать поддержку Киргизии

ООН выразила готовность оказать поддержку Киргизии

ООН готова оказать помощь Киргизии для урегулирования ситуации в стране. Об этом сообщил постоянный координатор системы организации в республике Озонниа Ожиело, пишет информационное агентство ТАСС.

Ожиело провел переговоры с исполняющим обязанности главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Омурбеком Суваналиевым. Встреча политиков прошла в Бишкеке.

Координатор выразил обеспокоенность ООН в связи с текущим положением дел в республике. Он заявил, что организация готова оказать стране необходимую помощь и поддержку для стабилизации общественно-политической обстановки.

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Автор: Кристина Мокроусова
#оон #киргизия #республика

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