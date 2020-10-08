10:46 8 Октября 2020Политика
ООН выразила готовность оказать поддержку Киргизии
ООН готова оказать помощь Киргизии для урегулирования ситуации в стране. Об этом сообщил постоянный координатор системы организации в республике Озонниа Ожиело, пишет информационное агентство ТАСС.
Ожиело провел переговоры с исполняющим обязанности главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Омурбеком Суваналиевым. Встреча политиков прошла в Бишкеке.
Координатор выразил обеспокоенность ООН в связи с текущим положением дел в республике. Он заявил, что организация готова оказать стране необходимую помощь и поддержку для стабилизации общественно-политической обстановки.