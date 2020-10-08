Латвия использовала Тихановскую в инфовойне против России

После того, как экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую Россия объявила в розыск в соответствии с соглашением Союзных государств, свое несогласие с Москвой поспешила высказать Латвия. Министр иностранных дел европейского государства Эдгарс Ринкевич на своей странице в Twitter назвал это «прямым вмешательством» в дела Белоруссии.

«Ошеломлен, узнав, что у России есть запрос с ордером на арест Светланы Тихановской, она не совершала преступления. Это прямое и неоправданное вмешательство во внутренние дела Белоруссии и еще больше ухудшает возможность политического диалога с Россией», — написал глава латвийского МИД.

Напомним, что с середины августа 2020 года Светлана Тихановская находится в Литве, откуда и руководит протестами на территории Белоруссии. Она называет себя «единственным лидером, которого выбрал белорусский народ» и дает наставления согражданам через видеобращения.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Латвии стоит рассматривать в контексте информационной войны против России, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. По его мнению, господин Ринкевич понимает только «язык силы», на котором и пытается говорить с Москвой.

«Латвия, ровно как и Эстония, и Литва, не имеет внешней политики. Эти страны действуют в соответствии с позицией Запада, то есть Вашингтона. Я не думаю, что стоит обсуждать то, что принес на бумажке в латвийский МИД первый секретарь американского посольства. Заявление Ринкевича решает сразу несколько задач: оно является еще одним словом в информационной войне против России, а также решает внутриполитические проблемы, ведь Ринкевич таким образом показывает свою "крутость"», — объяснил Межевич.

Латвия, которая встала на защиту «внутренних интересов» Белоруссии, между тем продолжает вводить санкции против страны. 25 сентября 2020 года власти Эстонии и Латвии расширили список должностных лиц, которым запрещен въезд на территорию двух европейских стран до 2025 года. Сейчас в этот перечень вписано более ста белорусских чиновников и представителей правительства.

На фоне этого уделять большое внимание выпаду латвийского МИД против России не нужно, уверен Межевич. Он посоветовал Риге играть на внешнем поле в соответствии с ее политическим весом в мире.

«Давайте договоримся, что мы не пытаемся искать логику в действиях прибалтийских министров иностранных дел. Ее там нет, никогда не было, и она никогда туда не придет. До тех пор, пока с помощью Москвы не произойдет корректировка внешней политики Эстонии, Латвии и Литвы, и они не начнут позиционировать себя в мировом сообществе согласно своему реальному экономическому и социальному потенциалу», — подытожил специалист.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались несанкционированные митинги протеста. Власти пяти европейских стран отказались признавать Лукашенко президентом. В этом списке значатся Словакия, Германия, Латвия, Эстония и Литва.

В конце августа Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по 361 статье УК Белоруссии — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы, а если действия совершались с использованием СМИ и интернета, как в случае Тихановской, до пяти лет.

В настоящий момент в базе МВД указано, что экс-кандидат в президенты Белоруссии «разыскивается по статье УК».