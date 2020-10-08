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10:32   8 Октября 2020
Политика

Башар Асад намерен лично встретиться с Путиным после окончания пандемии

Башар Асад намерен лично встретиться с Путиным после окончания пандемии

После окончания пандемии коронавируса сирийский президент намерен встретиться с Владимиром Путиным, о чем рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости.

В настоящее время Башар Асад и Владимир Путин поддерживают постоянный контакт посредством телефонных переговоров, однако сирийский лидер рассчитывает встретиться с российским коллегой лично, о чем рассказал в интервью РИА Новости.

"Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии", — рассказал Асад.

В ближайшее время президенты будут придерживаться прежнего формата переговоров по телефону, отказавшись от встреч из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #сирия #асад #башар асад

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