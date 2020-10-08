10:32 8 Октября 2020Политика
Башар Асад намерен лично встретиться с Путиным после окончания пандемии
После окончания пандемии коронавируса сирийский президент намерен встретиться с Владимиром Путиным, о чем рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости.
В настоящее время Башар Асад и Владимир Путин поддерживают постоянный контакт посредством телефонных переговоров, однако сирийский лидер рассчитывает встретиться с российским коллегой лично, о чем рассказал в интервью РИА Новости.
"Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии", — рассказал Асад.
В ближайшее время президенты будут придерживаться прежнего формата переговоров по телефону, отказавшись от встреч из-за продолжающейся пандемии коронавируса.