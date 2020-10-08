Профессор Ньюман рассказал, как устроен бизнес на выборах в США

Избирательная кампания в США сопровождается продажей агитационных товаров на официальных сайтах кандидатов. Продукцию Дональда Трампа и Джо Байдена сравнил профессор чикагского университета ДеПол Брюс Ньюман.

По словам Ньюмана, лучше продаются позиции от имени Трампа. Однако на сайте Байдена используется персональный подход к клиентам, приводит слова эксперта РИА Новости.

Профессор отметил, что выбор продукции остается за поставщиками, которые используют площадки в качестве одной из бизнес-функций. Ассортимент тем больше, чем эффективнее раскручен кандидат. Например, сайт Трампа работает уже более пяти лет, тогда как площадка Байдена появилась совершенно недавно.

Кроме того, Ньюман считает сторонников действующего президента США большими энтузиастами, которые активнее тратят деньги на вещи с соответствующей символикой. Поставщикам удавалось в неделю продавать позиции на 10 000-20 000 долларов.

Кроме того, товары Трампа отличаются большей заметностью, тогда как Байден сконцентрирован на одежде. Выбор демократа профессор объяснить затруднился. Однако это указывает на попытку установить личный контакт с потенциальными избирателями.

Накануне RT сообщал, что Трамп вернулся к работе после лечения от COVID-19.