Обладатель Нобелевской премии Марио Молина умер в Мехико

Лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина скончался в возрасте 77 лет в Мексике, информация об этом появилась в Twitter.

Ученый получил мировое признание за работу о влиянии фреонов на озоновый слой. Коллеги Марио Молина выразили соболезнование родным и близким специалиста. Сведения о смерти химика предоставили в Центре стратегических исследований энергии и окружающей среды. Молина скончался 7 октября на 78-ом году жизни.

В период с 5 по 11 октября 2020 года объявляются лауреаты Нобелевской премии в разных областях. Информация о победителях появляется в официальном Twitter комитета. В этом году премию за достижения в области химии получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна за разработку методов редактирования генома.