Рогозин надеется на оправдательный приговор для Сафронова

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил надежду, что его помощника Ивана Сафронова ждет оправдательный приговор по делу о государственной измене.

Рогозин признался, что о задержании коллеги узнал из телесюжета, чем был крайне озадачен и удивлен. По его словам, при трудоустройстве в "Роскосмос" для Сафронова была проведена специальная проверка. Глава госкорпорации также подчеркнул, что Сафронов будет занимать пост его советника до самого решения суда.