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9:49   8 Октября 2020
Общество

Рогозин надеется на оправдательный приговор для Сафронова

Рогозин надеется на оправдательный приговор для Сафронова

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил надежду, что его помощника Ивана Сафронова ждет оправдательный приговор по делу о государственной измене.

Рогозин признался, что о задержании коллеги узнал из телесюжета, чем был крайне озадачен и удивлен. По его словам, при трудоустройстве в "Роскосмос" для Сафронова была проведена специальная проверка. Глава госкорпорации также подчеркнул, что Сафронов будет занимать пост его советника до самого решения суда.

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Автор: Яна Либерман
#рогозин #роскосмос #сафронов

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