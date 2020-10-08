9:49 8 Октября 2020Общество
Рогозин надеется на оправдательный приговор для Сафронова
Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выразил надежду, что его помощника Ивана Сафронова ждет оправдательный приговор по делу о государственной измене.
Рогозин признался, что о задержании коллеги узнал из телесюжета, чем был крайне озадачен и удивлен. По его словам, при трудоустройстве в "Роскосмос" для Сафронова была проведена специальная проверка. Глава госкорпорации также подчеркнул, что Сафронов будет занимать пост его советника до самого решения суда.