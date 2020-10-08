Коронавирус увеличил спрос на кремацию в Москве

Спрос на кремацию значительно увеличился в Москве во время пандемии COVID-19, рассказал РБК руководитель оператора кладбищ столицы ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

Он уточнил, что если обычно на 53-54% кремаций приходилось 46-47% захоронений, то сейчас доля кремаций существенно выросла. На этот вид ритуальных услуг приходится 70-72%, а на захоронения 28-30%, пояснил специалист.

Екимов напомнил, что Роспотребнадзор рекомендовал в период пандемии кремировать умерших с коронавирусом, однако такая мера не была обязательной. Работники ритуальных услуг предлагали клиентам кремировать умерших, многие люди соглашались, из-за чего число кремаций в Москве увеличилось.

Российское законодательство закрепляет право граждан выбирать форму погребения, подчеркнул Екимов. По его словам, Москва — один из немногих мегаполисов, предлагающий людям разные формы погребения. Большинство других мировых столиц при этом пошли по пути вынужденной кремации, добавил глава "Ритуала".