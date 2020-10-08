Экс-канцлер Германии намерен судиться с Bild из-за интервью Навального

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер будет судиться с газетой Bild из-за материала с видеоблогером Алексеем Навальным, пишет RT в Telegram-канале.

Российский блогер во время интервью назвал Шредера "мальчиком на побегушках президента РФ". Навальный также заявил, что Шредер якобы получал "платежи" от РФ. Доказательств у Навального не имеется, в чем блогер сам признался.

Шредер сказал, что Навальный выдал неправдивую информацию. Иск в суд будет подан из-за того, что издание распространило этот материал без комментариев бывшего канцлера.