Пушков назвал комедиантом рассмешившего королевскую семью Зеленского

Сенатор Алексей Пушков посмеялся над фотографией украинского президента Владимира Зеленского с членами королевской семьи Британии. Пост он опубликовал в своем Telegram.

Герцог и герцогиня Кембриджские приняли Зеленского с супругой Еленой в Букингемском дворце. Снимки со встречи опубликованы пресс-службой принца Уильяма в Twitter.

Сенатор отметил существование аудитории, где у Зеленского "что-то получается".

"Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных – вполне", - написал Пушков.

Президент Украины пребывает в Лондоне двухдневным визитом. В четверг они с премьер-министром Борисом Джонсоном подпишут соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.