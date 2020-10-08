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8:42   8 Октября 2020
Общество

Правительство РФ соберет в одном месте данные о больных гриппом и ОРВИ

Правительство РФ соберет в одном месте данные о больных гриппом и ОРВИ

Минздрав России создал базу данных, в которую правительство РФ соберет все данные о больных COVID-19, гриппом и ОРВИ. Такие меры предприняты для межведомственного сотрудничества и борьбы с пандемией.

Члены Правительства России приняли решение расширить содержание информационного ресурса, с помощью которого будут контролировать пациентов, зараженных COVID-19, пишет "Парламентская газета".

Информационную систему разработали в Минздраве России весной. Благодаря этой базе данных планируется наладить эффективное взаимодействие между ведомствами и регионами, которые будут обмениваться данными. Теперь в нее включили информацию о заболевших гриппом и ОРВИ, даже если пациенты лечились амбулаторно.

Также будет проводиться сбор данных об эффективности и безопасности иммунопрофилактики коронавирусной инфекции и о возможных нежелательных реакциях на вакцину, осложнениях и побочных эффектах.

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Автор: Юлия Яковлева
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