Токсиколог из Омска определил возможные причины состояния Навального

Отсутствие диеты и употребление алкоголя могли способствовать состоянию Алексея Навального, заявил РИА Новости главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.

Доктор медицинских наук обозначил состояние блогера алиментарными факторами, то есть питанием и возможным употреблением алкогольных напитков.

"Это фактор несоблюдения диеты, либо ведение каких-то диет. Основные причины, как правило, именно эти. Но то, что метаболические нарушения были, это подтверждено лабораторными тестами", - рассказал врач.

У пациента, по его мнению, была дисфункция поджелудочной железы, спровоцировавшая резкие колебания сахара в крови. К концу пребывания Навального в клинике их удалось стабилизировать.

Блогеру стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву 20 августа. Омским врачам пришлось ввести его в искусственную кому. 22 августа пациент был отправлен в берлинскую клинику, где врачи заявили об обнаружении у Навального следов вещества из группы "Новичок", однако Берлин не предоставил никаких доказательства "отравления" блогера, а на запросы МИД РФ по данной ситуации никак не отвечает.