Журналисты из США заметили турецкие F-16 в Азербайджане

Американец Кристиан Триберт в своем Twitter опубликовал фотографию, сделанную со спутника. По его данным, на территории азербайджанского аэропорта базируется не менее двух турецких истребителей F-16.

На спутниковом изображении компании Planet Labs международный аэропорт в городе Гянджа. Триберт утверждает, что здесь, помимо истребителей Азербайджана, с высокой вероятностью есть турецкие ВВС. Также в кадр попал грузовой самолет CN-235.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев признал участие Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе. По его мнению, Анкару необходимо официально включить в международные переговоры по армяно-азербайджанскому конфликту.