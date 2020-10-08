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8:32   8 Октября 2020
Политика

Журналисты из США заметили турецкие F-16 в Азербайджане

Журналисты из США заметили турецкие F-16 в Азербайджане

Американец Кристиан Триберт в своем Twitter опубликовал фотографию, сделанную со спутника. По его данным, на территории азербайджанского аэропорта базируется не менее двух турецких истребителей F-16.

На спутниковом изображении компании Planet Labs международный аэропорт в городе Гянджа. Триберт утверждает, что здесь, помимо истребителей Азербайджана, с высокой вероятностью есть турецкие ВВС. Также в кадр попал грузовой самолет CN-235.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев признал участие Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе. По его мнению, Анкару необходимо официально включить в международные переговоры по армяно-азербайджанскому конфликту.

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Автор: Юлия Яковлева
#политика #азербайджан #армения

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