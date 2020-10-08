Пашинян рассказал о "хитрой" операции в Карабахе против армии Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о "ловушке", в которую попали военные армии Азербайджана на территории Нагорного-Карабаха. Об этом глава страны рассказал в интервью РБК.

Пашинян заявил, что армянские и карабахские военные специально сдали позиции, чтобы сымитировать отступление на юге Нагорно-Карабахской Республики для того, чтобы заманить корпус Азербайджана в "ловушку", в коридор.

"В эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции", — считает глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян рассказал СМИ, что армия обороны Нагорно-Карабахской Республики уничтожила около 200 азербайджанских военных, поймав их в ловушку, специальным тактическим маневром.