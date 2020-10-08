Глава Камчатки исключил радиацию в акватории Авачинского залива

У побережья Камчатки, где были обнаружены мертвые морские обитатели, токсинов не обнаружено. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов в беседе с РИА Новости.

По его словам, отравляющих веществ в Авачинском заливе, а также в воздухе не выявлено. Уровень радиации в регионе на нормальном уровне.

"В частности, можно сказать, что отрицательные пробу получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях", — заявил губернатор.

В воде превышен уровень нефтепродуктов и фенола, но это не может быть причиной массовой гибели морских животных. Рассматриваются две причины произошедшего: природное явление в самом океане, либо же речь идет о разливе химических веществ.