Харрис заявила, что Трамп не справился с пандемией коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа потерпела неудачу из-за принятия недостаточных мер по борьбе с коронавирусной инфекций, считает кандидат в вице-президенты США от Демократической партии. Об этом информирует ТАСС.

Камала Харрис в ходе дебатов с республиканцем Майклом Пенсом заявила, что Трамп и его соратниками знали об опасности коронавируса еще в январе, но не приняли никаких мер. Она отметила, что Трамп и сейчас не имеет плана борьбы с инфекцией.

Харрис также рассказала, что не станет использовать вакцину, ели ее одобрит администрация Трампа, а не медики. Она сообщила, что при победе на выборах демократы будут создавать из США мирового лидера в инновационной сфере.