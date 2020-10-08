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6:48   8 Октября 2020
Общество

Минтранс хочет продлить меры поддержки авиаотрасли РФ из-за COVID-19

Минтранс хочет продлить меры поддержки авиаотрасли РФ из-за COVID-19

Министерство транспорта России планирует продлить программу поддержки авиакомпаний из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отмечают, что соответствующий законопроект уже направили на согласование в федеральные органы. При этом планируемый объем финансовой поддержки и срок действия программы не уточняется, пишет издание.

В мае российские авиакомпании получили 23,4 миллиарда рублей для возмещения убытков, вызванных ситуацией с распространением COVID-19. Субсидия была направлена на зарплаты авиационному персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов и содержание имущества.

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Автор: Илья Романович
#россия #самолеты #минтранс #авиаотрасль #коронавирус

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