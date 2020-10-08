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6:16   8 Октября 2020
Общество

Названа причина появления эха в телефонных разговорах

Названа причина появления эха в телефонных разговорах

Эхо, возникающее при разговоре по телефону, никак не связано с прослушкой , рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Данилов.

Эхо в телефонных разговорах возникает по разным причинам, и оно бывает двух видов — гибридное и акустическое, передает слова Данилова агентство "Прайм".

"Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля",— рассказал Сергей Данилов.

Акустическое эхо, по словам эксперта, вызвано проблемами у собеседника. Такое эхо появляется в том случае, если он разговаривает по громкой связи.

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Автор: Илья Романович
#телефон #разговор #эхо

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