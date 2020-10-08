Трамп потратил на лечение от коронавируса свыше 100 тыс. долларов

За три дня, проведенные в медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, американский лидер Дональд Трамп потратил солидную сумму, пишет The New York Times.

По данным газеты, Трамп потратил не менее 100 тыс. долларов. В стоимость лечения входят необходимые анализы на коронавирус, различные сыворотки на основе антител, койка в медцентре и оздоровительные процедуры, а также транспортировка на вертолете. Его лечением занимался врач Шон Конли, благодаря которому американский лидер быстро выписался.

Как отмечается, сумма подсчитана исходя из стандартов системы здравоохранения в США.

О том, что Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусной инфекцией, стало известно 2 октября, после чего они сразу были госпитализированы. В понедельник президент США уже покинул госпиталь.