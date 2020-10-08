Политолог считает возможной поставку российской вакцины Киеву

Отношения России и Украины продолжаются, поэтому не исключена возможность поставки вакцины от коронавируса в Киев, передает слова политолога Натальи Елисеевой "360".

Политолог уточнила, что Киев с Москвой связывают проверенные временем домайданные отношения, отметив, что неугасающий конфликт на Украине нужно решать не без помощи России, передает телеканал.

"Москва сейчас анализирует ситуацию и рынок, потому что даже если мы пойдем на уступки и налаживание отношений, Киев может пойти в отказ и сделать все, чтобы этот процесс отменился еще на несколько лет",— заявляет Елисеева.

Ранее на встрече с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком Владимир Путин не отрицал возможность поставок российской вакцины от коронавируса на Украину.