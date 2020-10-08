Психолог объяснила значение плохих снов

Подсознание разговаривает с человеком с помощью снов. Попытки забыть плохие сновидения могут иметь негативные последствия, предупредила в эфире радио Sputnik трансперсональный психолог Дарья Нелединская.

Сны могут выступать подсказкой или сигналом для человека. Даже самые неприятные ночные видения лучше осмыслить и попытаться расшифровать, рекомендует психолог.

По ее словам, попытки избавиться от воспоминаний о плохих снах приводят к тому, что человек еще больше "закапывает" в себе негатив, который потом начинает его разрушать. Чтобы осмыслить ночной кошмар, нужно задать себе вопрос, почему возникли такие эмоции, что случилось, о чем это может говорить, советует эксперт.

Психолог также рекомендует не обращаться к сонникам для понимания ночных видений, так как в них слишком обобщенная информация. Специалист убеждена, что единого объяснения для всех быть не может.