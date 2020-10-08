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4:30   8 Октября 2020
Общество

Психолог объяснила значение плохих снов

Психолог объяснила значение плохих снов

Подсознание разговаривает с человеком с помощью снов. Попытки забыть плохие сновидения могут иметь негативные последствия, предупредила в эфире радио Sputnik трансперсональный психолог Дарья Нелединская.

Сны могут выступать подсказкой или сигналом для человека. Даже самые неприятные ночные видения лучше осмыслить и попытаться расшифровать, рекомендует психолог.

По ее словам, попытки избавиться от воспоминаний о плохих снах приводят к тому, что человек еще больше "закапывает" в себе негатив, который потом начинает его разрушать. Чтобы осмыслить ночной кошмар, нужно задать себе вопрос, почему возникли такие эмоции, что случилось, о чем это может говорить, советует эксперт.

Психолог также рекомендует не обращаться к сонникам для понимания ночных видений, так как в них слишком обобщенная информация. Специалист убеждена, что единого объяснения для всех быть не может.

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Автор: Борис Нестеров
#психолог #ночные кошмары #сновидения #плохие сны

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