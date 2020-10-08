Трамп пообещал каждому американцу "президентское лечение" от коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что каждый гражданин США сможет получить такое же лечение коронавирусом, как он. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил, что направит в больницы США экспериментальные препараты, которые принимал он сам. Он отметил, что врачи давали разработанное компанией Regeneron средство, и оно оказало "невероятный эффект".

Также американский лидер отметил, что пациенты смогут получить все необходимые для "президентского" лечения препараты бесплатно. При этом он отметил, что в США вакцина от вируса будет готова только после выборов из-за политической ситуации.