Специалисты перечислили признаки позвоночной грыжи

Спазмы мышц из-за отсутствия активного образа жизни могут привести к позвоночной грыже, которая может стать причиной сильной боли в спине или даже довести до паралича. Об этом пишет "МедикФорум".

Специалисты озвучили основные признаки грыжи. Отмечается, что тяжесть после рабочего дня в шее, области груди и пояснице могут стать ее первыми признаками. Одним из признаков грыжи называют чувство "прострела" в позвоночнике.

При ослаблении тонуса мышц, слабости в руках и появлении припухлостей около позвоночника специалисты советуют понаблюдать за этими симптомами. Врачи рекоммендуют обратиться к врачу, если признаки продолжаются более шести месяцев и сопровождаются нарушением сна.