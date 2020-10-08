Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:21   8 Октября 2020
Общество

Специалисты перечислили признаки позвоночной грыжи

Специалисты перечислили признаки позвоночной грыжи

Спазмы мышц из-за отсутствия активного образа жизни могут привести к позвоночной грыже, которая может стать причиной сильной боли в спине или даже довести до паралича. Об этом пишет "МедикФорум".

Специалисты озвучили основные признаки грыжи. Отмечается, что тяжесть после рабочего дня в шее, области груди и пояснице могут стать ее первыми признаками. Одним из признаков грыжи называют чувство "прострела" в позвоночнике.

При ослаблении тонуса мышц, слабости в руках и появлении припухлостей около позвоночника специалисты советуют понаблюдать за этими симптомами. Врачи рекоммендуют обратиться к врачу, если признаки продолжаются более шести месяцев и сопровождаются нарушением сна.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#позвоночник #спина #грыжа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров