Dagens Næringsliv: Норвегия больше всех теряет от политики сдерживания РФ

Норвегия не может чувствовать себя в безопасности в условиях все более нарастающей напряженности между Соединенными Штатами Америки и Россией.

Об этом пишет норвежское издание Dagens Næringsliv, приводя мнение профессора Высшей школы обороны Норвегии, подполковника Тормуда Хейера.

По словам военного эксперта, Норвегия будет в безопасности только в том случае, если снизится уровень напряженности на Севере. Но это кажется недостижимым сейчас, когда американские корабли все ближе подбираются к границам России.

«Поскольку правительство главной военной задачей видит сдерживание, достичь разрядки становится все труднее. При этом Норвегия теряет от этого больше всех. Неужели мы и впрямь считаем, что Америка запугает русских, и те станут как шелковые?» — задается Хейер вопросом.

Усиление политики сдерживания России ведет к прямо противоположному эффекту, уверен профессор. Если одна из сторон укрепляет свою безопасность, это автоматически влечет за собой ослабление безопасности другой стороны.

Подобная стратегия подходит России и США, чьи войска благодаря своей выносливости и удаленности друг от друга могут придерживаться ее годами. Но для вооруженных сил Норвегии эта стратегия означает лишь сужение пространства для маневра, которое необходимо стране для обеспечения своей безопасности в стратегически важном северном регионе.

Норвежские власти, считает Хейер, год за годом систематически недооценивали тот фактор, что сдерживание провоцирует противника. И в результате проводимой на протяжении долгого времени политики сдерживания России на российско-норвежской границе пропадает доверие, которое должно быть фундаментом сотрудничества и диалога.

«Это вовсе не значит, что Норвегия должна быть снисходительной с восточным соседом. Отнюдь нет. В готовности Норвегии подкрепить свои требования силой не должно быть ни малейшего сомнения», — подчеркивает при этом профессор.

По его словам, Норвегия без промедления обратится за защитой к НАТО, если она окажется под внешним давлением. Но, помимо банальной функции запугивания, у норвежских вооруженных сил есть и другие задачи – они должны поддерживать более широкую внешнюю политику Осло.

В последнее время потребность в укреплении доверия с Россией, отмечает профессор, является более острой чем во времена холодной войны. Начиная с 2014 года НАТО и Россия не переставая бряцают оружием друг перед другом.

Например, российские войска в 2018 году провели учебные стрельбы западнее и южнее мыса Нордкап. А американские военные самолеты отрабатывали нанесение ядерных ударов по военным базам Росси на Кольском полуострове. При этом американские корабли из системы противоракетной обороны все глубже заходят в экономическую зону РФ севернее полуострова Рыбачий, где находятся русские атомные подлодки.

«Это истощает запас прочности: опасность кризиса все больше, причем он может тут же выйти из-под контроля. Когда стороны не знают наверняка, откуда исходит угроза — от ядерного или обычного оружия — риски возрастают», — предупреждает военный эксперт.

Также он напоминает, что Норвегия еще после окончания Второй мировой войны стремилась избежать усиления сдерживания. Норвегия отлично понимала, что в случае милитаризации у своего порога она может оказаться втянута, сама того не желая, в военный конфликт. А вот Америка и Россия заинтересованы в том, чтобы иметь доступ к воздушному пространству, водам и территориям Норвегии. Но их не интересует ни защита Норвегии, ни ее безопасность, подчеркивает профессор. Обе эти страны стремятся лишь обеспечить собственную безопасность в стратегических морских и воздушных пространствах.

Что же можно сделать в этой непростой ситуации, задается вопросом Тормуд Хейер. Путей для снятия напряженности, по его мнению, может быть несколько.

Для начала необходимо наладить студенческие обмены с Россией, чтобы российская и скандинавская молодежь, студенты военных училищ и вузов лучше узнали друг друга.

Затем нужно улучшить связь между норвежскими и российскими вооруженными силами, чтобы в случае возникновения кризисной ситуации, возможные недопонимания и напряженность устранялись как можно оперативнее.

Кроме того, можно было бы создать зоны разрядки в Баренцевом море, например, в районе между Шпицбергеном и Хаммерфестом. Установить в этих зонах либо постоянные, либо сезонные ограничения для военных судов и самолетов, как с востока, так и с запада, предлагает военный эксперт.

«Нынешняя ситуация требует нового мышления, особенно в том, как вооруженные силы решают свои задачи. В основе норвежской политики безопасности лежат меры, снижающие страх и подозрительность. Эти нормы запрещают решать споры угрозами или силой», — подчеркивает профессор.

В заключение своих рассуждений Хейер признает, что Норвегии нужны и Соединенные Штаты Америки и политика сдерживания. Но ей необходимо укреплять доверие и с Россией, убежден эксперт, так как стратегия запугивания не должна доминировать над общими с восточным соседом интересами.