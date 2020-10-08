Пашинян раскрыл детали беседы о Нагорном Карабахе с Путиным

Армянский премьер Никол Пашинян рассказал подробности телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК.

Премьер-министр Армении рассказал агентству, что главной темой беседы стала ситуация на Южном Кавказе и действия боевиков в этом регионе. Пашинян назвал вовлечение боевиков в конфликт в Карабахе проблемой для глобальной безопасности

Он сообщил, что обсудил с Путиным ряд вопросов, касающихся взаимодействия обеих стран в рамках ОДКБ. Премьер отметил, что Россия является стратегическим союзником Армении — у сторон есть конкретные договоренности в сфере безопасности.

Пашинян звонил Путину уже несколько раз, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. Пресс-служба Кремля сообщала, что российский лидер неоднократно призывал стороны к прекращению огня.