Стариков: никто не получил ничего хорошего от распада СССР

После того, к в 1991-м году не просто распался, а был уничтожен Советский Союз ни в одной из 15 частей, на которые его разделили нет ни покоя, ни процветания.

Об этом, выступая в эфире телеканала «Россия 1» в рамках политического ток-шоу «60 минут», заявил российский общественный деятель, политолог и публицист Николай Стариков. По его словам, в большинстве государств, расположенных на территории постсоветского пространства война или прошла, или идет сейчас, или вот-вот начнется.

В частности, Стариков напомнил, что распад Советского Союза на 15 частей произошел почти 30 лет назад, и сейчас уже можно подводить итоги за этот период времени.

«Армения — война, Азербайджан – с экономикой неплохо, но война, Грузия – война, Белоруссия – нестабильность, Украина – гражданская война, Киргизия – третий государственный переворот, погибшие люди», — перечислил политолог.

«Республики Средней Азии: Таджикистан пережил гражданскую войну, в Узбекистане она была короткая, там сейчас тяжелое экономическое положение, Туркменистан – очень сложное экономическое положение и специфический режим»

Также Стариков напомнил, что в России в 1993 году в Москве на протяжении трех дней шла гражданская война. Помимо этого, наша страна пережила полномасштабную войну на Кавказе. Прибалтийские республики по словам политолога обезлюдили, а их жители уезжают на заработки в другие государства.

«Единственный островок благополучия, кажется, это Казахстан. Но, уверен, что и в отношении этого нашего соседа будут применены определенные средства, которые, дай Бог, не дадут никакого результата», — добавил Стариков.

Также политолог добавил, что беспорядки и напряженность в странах постсоветского пространства искусственно разжигаются на фоне выборов. Поэтому, чтобы предсказать, где поблизости от России вспыхнут новые антиправительственные протесты, как это происходит в Белоруссии и Киргизии, нужно просто смотреть, где в ближайшее время пройдут выборы:

«Ну надо посмотреть, где следующие выборы – в Таджикистане, в ноябре выборы президента Молдавии, ну а через год всю вот эту историю плавно попытаются закатить в наши ворота», — предсказал Николай Стариков.

В заключение своего выступления эксперт подчеркнул, что ни одна из бывших республик Советского союза не получила ничего хорошего от распада СССР. И выход из сложившейся ситуации, по его словам, может быть только один:

«Что делать? Как выходить из ситуации? Да так, как мы в нее входили. Объединение – вот путь решения тех проблем, которые были искусственно созданы в 1991 году».

Напомним: массовые протесты в Белоруссии продолжались более месяца после прошедших в стране 6 августа 2020 года президентских выборов. Сторонники оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской отказались признать победу на выборах Александра Лукашенко.

В Киргизии попытка государственного переворота произошла после прошедших в минувшее воскресенье, 4 октября, парламентских выборов. 6 октября протестующие ворвались в администрацию президента и парламент. Вечером 7 октября в стране была запущена процедура импичмента президента Сооронбая Жээнбекова.