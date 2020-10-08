Правительство РФ хочет субсидировать выплаты семьям с детьми

На заседании, которое состоится в четверг, Правительство РФ обсудит субсидии регионам на ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

На заседании рассмотрят возможность внесения изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Власти обсудят распределение объемов субсидий регионам на ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей. Выплаты будут производиться, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста.

"Принятие проекта распоряжения позволит субъектам РФ обеспечить осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в полном объеме",— сообщают в правительстве.

Также поднимут вопрос о софинансировании расходов регионов на пособия для детей от трех до семи лет включительно. Обсудят и выделение средств Пенсионному фонду на выплату страховых пенсий и пособий.