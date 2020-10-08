Специалисты ФМБА срочно вылетают на Камчатку искать источник загрязнения

Пробы морской воды, погибших животных, водорослей и почвы с береговой линии отберут специалисты Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства в Петропавловске-Камчатском, сообщается в пресс-службе ФМБА.

Специалисты ФГУН "Института токсикологии ФМБА России" и специалисты ФГУП "Научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека" ФМБА России" срочно вылетают в Петропавловск-Камчатский после обращения вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Исследователи возьмут пробы морской воды, почвы с берега, погибших животных и водорослей, сообщили в пресс-службе ФМБА.

"Пробы будут коллегиально запротоколированы, опечатаны, подвергнуты необходимой заморозке для транспортировки самолетом, и с сопроводительным документами переданы специалистам ФМБА России, которые их доставят в лаборатории",— рассказали в пресс-службе.

Дальнейшие исследования будут проведены в лабораториях двух НИИ ФМБА в соответствии с протоколами.