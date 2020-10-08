Иммунолог рассказала о скрытой угрозе для детей в лагерях на фоне пандемии

Столовые и общие спальни в детских лагерях могут представлять угрозу для петербургских школьников во время пандемии. Об этом сообщает портал "Невские Новости".

Первая четверть учебного года подошла к концу, поэтому многие родители отправляют детей в детские лагеря, поделилась врач-иммунолог Надежда Логина. По ее словам, условия в лагерях не располагают к достаточной изоляции детей, что создает определенные риски.

"Мы абсолютно не знаем, какой ожидается прогноз, никто не может этого предвидеть. Очень может быть, что такие лагеря сразу придется закрыть", — подчеркнула специалист.

Общие спальни, игры и скопление детей могут представлять для них скрытую угрозу, добавила Логина. Зимой, когда эпидемиологическая обстановка может улучшиться, можно будет вернуться к вопросу открытия лагерей.

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