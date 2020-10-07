Лондон готов одолжить денег Киеву для развития военно-морского флота

Великобритания готова предоставить кредит Киеву в размере 1,4 миллиарда евро на развитие ВМС Украины, передает заявление Владимира Зеленского "Украинская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут встречу 8 октября, чтобы подписать соглашение о стратегическом партнерстве между Киевом и Лондоном, в том числе будет заключен меморандум о развитии украинского военно-морского флота.

"Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот на Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг",— заявляет Зеленский.

Украинские СМИ сообщают, что Лондон выделит кредит Киеву в размере 1,4 миллиарда евро на производство ракетных катеров класса Roussen, но два катера будут построены на территории Великобритании.