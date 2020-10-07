Жители Ливии требуют от ПНС освободить политзаключенных из тюрем

Родственники политзаключенных ливийцев вышли на митинг к зданию "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с требованием освободить узников тюрем. Об этом сообщило издание "Аль-Джамахирия".

Протестующие выступили за свободу родственников и тех, кто попал в тюрьмы из-за несогласия с режимом главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа. Однако глава нелегитимного триполитанского правительства не пошел на диалог и приказал силовикам разогнать митинг, что привело к столкновению бандформирований с мирными жителями.

Это не первая акция протеста. Ливийцы выходят на улицы, требуя улучшения условий жизни и выступая против иностранных наемников на территории их государства.

Тюрьмы ПНС Ливии известны жестким обращением с заключенными. В "Митиге" фиксировали применение пыток и бесчеловечные условия содержания заключенных. В этой тюрьме с 2019 года заточены российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Их похитили во время командировки в Ливию и удерживают без предъявления официальных обвинений.