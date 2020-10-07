22:41 7 Октября 2020Армия
Шойгу обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана бои в Карабахе
Телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и глав оборонных ведомств Армении и Азербайджана Давида Тонояна и Закира Гасанова состоялись сегодня, 7 октября.
Шойгу поднял вопрос армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября ведутся вооруженные столкновения.
"В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По последней информации, Азербайджан наносит ракетные удары по ряду городом в Нагорно-Карабахской Республике.