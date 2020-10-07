Шойгу обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана бои в Карабахе

Телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и глав оборонных ведомств Армении и Азербайджана Давида Тонояна и Закира Гасанова состоялись сегодня, 7 октября.

Шойгу поднял вопрос армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября ведутся вооруженные столкновения.

"В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По последней информации, Азербайджан наносит ракетные удары по ряду городом в Нагорно-Карабахской Республике.