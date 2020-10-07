Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:04   7 Октября 2020
Политика

Азербайджанские хакеры взломали сайты государственных структур Армении

Азербайджанские хакеры взломали сайты государственных структур Армении

Азербайджанские хакеры взломали ряд официальных сайтов Армении и уничтожили информацию с серверов десятков армянских госструктур. Об этом сообщает агентство Report.az.

News.ru отмечает, что в числе взломанных сайтов — портал президента Армении, главы Нагорно-Карабахской Республики, а также всех министерств Армении.

Хакеры опубликовали на взломанных ресурсах фотографии выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, генерала Полада Гашимова и азербайджанского национального героя Мубариза Ибрагимова, а также снимки с водружением государственного флага Азербайджана в Суговушане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#азербайджан #армения #хакеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров