Азербайджанские хакеры взломали сайты государственных структур Армении

Азербайджанские хакеры взломали ряд официальных сайтов Армении и уничтожили информацию с серверов десятков армянских госструктур. Об этом сообщает агентство Report.az.

News.ru отмечает, что в числе взломанных сайтов — портал президента Армении, главы Нагорно-Карабахской Республики, а также всех министерств Армении.

Хакеры опубликовали на взломанных ресурсах фотографии выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, генерала Полада Гашимова и азербайджанского национального героя Мубариза Ибрагимова, а также снимки с водружением государственного флага Азербайджана в Суговушане.