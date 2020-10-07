Глава Кувейта объявил кандидатуру преемника на пост главы государства

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах сообщил имя своего приемника на пост главы государства. В будущем монархом станет его младший брат шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, пишет информагентство KUNA.

Кандидатуру наследного принца поддержали несколько членов правящей семьи.

Монарха привели к присяге 30 сентября, у него был год на оглашение имени преемника. В четверг Национальное собрание (парламент) Кувейта соберется на свое финальное заседание в этой сессии. Оно должно выразить наследному принцу во время специальной процедуры свою лояльность.

Прошлый эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер 29 сентября. Его обязанности взял на себя единокровный брат Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.