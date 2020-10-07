Мишустин обсудил с коллегой из Казахстана сотрудничество между странами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Правительства Казахстана Аскаром Маминым в Москве, сообщает ТАСС.

Политики обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Особое внимание было уделено обсуждению мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также ликвидации экономических последствий в странах.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных предпринимателей до 7 января, сообщал телеканал "360".