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21:10   7 Октября 2020
Политика

Мишустин обсудил с коллегой из Казахстана сотрудничество между странами

Мишустин обсудил с коллегой из Казахстана сотрудничество между странами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Правительства Казахстана Аскаром Маминым в Москве, сообщает ТАСС.

Политики обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Особое внимание было уделено обсуждению мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также ликвидации экономических последствий в странах.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных предпринимателей до 7 января, сообщал телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#встреча #мишустин #мамин

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