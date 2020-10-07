ФАН сообщил о коррупции при реализации "поправок" в ЗакСе Петербурга

Перед слушаниями по утверждению бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год ФАН выпустил расследование о реализации так называемой "депутатской поправки". Агентство выяснило, что уникальная мера нередко становится средством обогащения для парламентариев.

Петербургское Законодательное собрание — единственный региональный парламент в России, депутатам которого официально разрешено тратить 2% городского бюджета по своему усмотрению посредством внесения поправок к бюджету. Журналисты установили, что возможности для коррупционных заработков на поправке весьма широки. Только в 2020 году при расходной части бюджета в 727,7 миллиарда рублей некоторые народные избранники поделили между собой 14,5 миллиарда.

Депутат Ольга Ходунова выразила недовольство происходящим в петербургском парламенте.

"Мы каждый год поправки подаем. У нас молодежная программа "Доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир". Но ни разу наши поправки не прошли, и денег на них не выделяли", — подчеркнула она.

Отдельные депутаты ЗакСа не смогли объяснить сотрудникам агентства, на что потратили свои "поправки". Однако источник ФАН в петербургском парламенте отметил, что официальная зарплата депутата петербургского парламента составляет порядка 150 тысяч рублей, а неофициальная колеблется от 2 млн до 16 миллионов дополнительного дохода в год.

"Но за какие-то заслуги и эта цифра может быть увеличена", — рассказал источник.

Агентство отмечает, что больше всего на это схеме в ЗакСе заработали Сергей Соловьев, Денис Четырбок, Сергей Никешин и Анатолий Дроздов.