Бабицкий рассказал о попытках Киева сбросить с себя внешнее управление

Об этом в своем материале для издания «Украина.ру» пишет донецкий журналист Андрей Бабицкий, отмечая, что стремление Киева хотя бы частично выйти из-под внешнего управления может ей дорого обойтись.

Нынешние украинские власти, отмечает Бабицкий, умудрились серьезно испортить отношения с Западом к 22-му саммиту «Украина-ЕС», который прошел в Брюсселе накануне, 6 октября. Европейский союз пригрозил Киеву санкциями, а США уже ввели ряд ограничительных мер.

Запад недоволен Украиной потому, что там начали потихоньку «зачищать» чиновников, являющихся прямыми ставленниками западных кураторов. Брюссель претендует на то, чтобы держать под своим полным контролем наиболее важные украинские ведомства, отвечающие за борьбу с коррупцией. Это: САП – Специализированная антикоррупционная прокуратура, НАБУ – Национальное антикоррупционное бюро, ВАКС – Высший антикоррупционный суд.

«Более того, МВФ фактически выдвинул Киеву ультиматум: в его условиях на предоставление кредита содержится запрет на увольнение главы НАБУ Артема Сытника, который был официально признан украинским судом виновным в коррупционном правонарушении и внесен в реестр коррупционеров», — пишет Бабицкий.

В сентябре верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время официального визита в Киев ошарашил Украину недипломатичными словами о том, что Европа – это не благотворительная организация и не банкомат. Об этом говорилось в заявлении Борреля, опубликованном на сайте МИД Евросоюза.

Кредит МВФ в размере 1,2 миллиарда долларов, который так стремится получить Украина, завис в воздухе, напоминает Бабицкий. Европе не нравится, что Киев не выполняет принятый в августе меморандум с ЕС. А также европейских политиков не устраивает замедление темпа проведения реформ на Украине.

Однако, продолжает объяснять Бабицкий, меморандум с Евросоюзом загоняет Украину в полную кабалу. Страна должна добровольно отдать под контроль иностранцев государственные компании, антикоррупционные органы, судебную систему и закупку лекарств. Кроме того, для людей, входящих в состав наблюдательных советов, должны быть сняты все ограничения по зарплате. Дополнительно в меморандуме оговорены правила реформирования таможенной и налоговой служб.

Несмотря на то, что Верховная рада Украины приняла этот кабальный меморандум еще в августе, президент страны Владимир Зеленский выполнил пока лишь один пункт. Ограничения по зарплатам для членов наблюдательных советов действительно были отменены. Но остальные требования Евросоюза Зеленский продолжает игнорировать.

«Более того, властная команда позволила себе неслыханную дерзость — прямо нарушила запрет МВФ! Верховная Рада приняла решение о направлении своих представителей в конкурсную комиссию по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, — рассказывает журналист. — Речь идет ни много ни мало о подготовке снятия с должности Артема Сытника».

Об этом говорится в заявлении адресованном главе президентской фракции в парламенте Давиду Арахамии, которое группа депутатов ЕС подписала 5 октября. Поводом для подписания этого заявления стало само создание конкурсной комиссии.

В тексте письма прямо указывается, что Зеленский не исполняет взятых на себя обязательств по борьбе с коррупцией. В частности, евродепутаты напоминают, что 17 месяцев назад Зеленский и его команда победили на выборах, обещая избирателям восстановить мир и территориальную целостность страны, а также бороться с коррупцией. И в первое время нахождения у власти новое правительство еще вселяло надежду в вопросе борьбы с коррупцией.

«Сам президент предсказал «Украину своей мечты», где «учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки». Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия», — говорится в заявлении.

Также евродепутаты в своем заявлении угрожают ввести санкции против «плохих» украинских депутатов, которые координируют организованные нападения на НБУ, НАБУ и САП, распространяя тем самым «кремлевскую дезинформацию». И именно в этом заявлении содержатся неприкрытые намеки на то, что Украина может не дождаться кредита в 12, миллиарда долларов.

В общем, подчеркивает Бабицкий, во взаимоотношениях Украины и Евросоюза такого «раздрая» не было со времен президентства Виктора Януковича.

«Пока не очень ясно, как далеко готов зайти Зеленский и его команда в намерении хотя бы слегка снизить степень контроля над системой государственного управления и экономикой со стороны Запада», — добавляет донецкий журналист.

Но очевидно, что Запад готов ответить на неслыханное самоуправство вассальной Украины самыми жесткими мерами. Это хорошо демонстрирует раздраженная тональность, в которой в последнее время выдержаны и устные и письменные заявления европейских политиков.

Несмотря на то, что откровенно хамскую фразу Борреля убрали из текста заявления на сайте МИД ЕС, вызванный ею скандал продолжает набирать обороты.

«Терять колоссальный коррупционный кластер в виде целой страны Запад точно не намерен. И борьба за его сохранение обещает быть бескомпромиссной», — заключает Андрей Бабицкий.

Напомним, 6 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил свои слова о том, что Евросоюз – это не благотворительная организация и не банкомат для Украины. По его словам, он имел в виду, что финансовая помощь Европы направляется Украине не просто так, а при условии выполнения конкретных задач. И главным условием выделения этой помощи является успех в проведении демократических реформ, подчеркнул Боррель