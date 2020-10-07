Политолог назвал спланированной провокацией беспорядки в Киргизии

Российские власти должны обратить внимание на ситуацию в Киргизии, где существует угроза потери суверенитета, и принять меры для недопущения подобного сценария в РФ, заявил политолог Юрий Самонкин в беседе с iReactor.

Массовые беспорядки в Киргизии начались после завершения парламентских выборов. За последние несколько дней в них пострадали более 900 человек.

Происходящее в республике, по словам Самонкина, является сигналом для РФ. Российские власти должны обратить внимание на беспорядки в Бишкеке, напоминающие попытку госпереворота, и принять соответствующие меры по недопущению подобного в нашей стране, отметил эксперт.

"Ведь то, что происходит в Киргизии, да и в Белоруссии, очень сильно похоже на попытку организации государственного переворота", – считает политолог.

Для того, чтобы обезопасить Россию от похожих потрясений, необходимо ужесточить действующее законодательство, в особенности против провокаторов. Зачинщики массовых волнений чаще всего ориентируются не на волю народа, а на интересы западных хозяев. Поэтому ужесточение наказаний против них позволит избежать эскалации конфликта в обществе, подытожил Самонкин.