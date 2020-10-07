Парад выпускников состоялся в полицейской школе в сирийском Дейр-эз-Зоре

Выпускной отпраздновали курсанты полицейской школы МВД Сирии в городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Парад выпускников принимал генерал-майор Гасан Салим Мухаммед, а также глава сил безопасности и военного комитета провинции Дейр-эз-Зор, пишет ФАН.

Во время торжественной церемонии выпускники показали свои навыки владения оружием и боевыми искусствами, а также продемонстрировали физическую подготовку.

Руководство полицейской школы отмечает, что все выпускники показали очень высокий уровень готовности к работе в правоохранительных органах.