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20:27   7 Октября 2020
Общество

СМИ рассказали о дважды переболевшем коронавирусом американце

СМИ рассказали о дважды переболевшем коронавирусом американце

Житель США два раза переболел коронавирусной инфекций. При этом в каждом случае он столкнулся с разными симптомами, пишет vmo24.ru.

Первый раз медики диагностировали коронавирус у американца в марте текущего года. Мужчина поступил в больницу с высокой температурой, болью в теле и отдышкой. Через некоторое время пациента вылечили, а спустя четыре месяца он снова обратился к врачам за помощью.

Американец пожаловался медикам на пропажу аппетита и сильную усталость. Вскоре результаты теста на COVID-19 показали, что мужчина вновь заболел коронавирусной инфекцией. История американца, по мнению экспертов, нуждается в серьезном изучении для более эффективной борьбы со случаями повторного заражения в будущем.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #мужчина #болезнь #симптомы #коронавирус

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