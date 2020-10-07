Джо Байден рассчитывает в случае победы ввести масочный режим в США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден в случае победы на выборах собирается ввести общенациональный масочный режим. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Политик пообещал также обеспечить в стране постоянное, надежное и бесплатное тестирование на коронавирус, а также ускорить разработку вакцин и лечение при помощи них. Ситуацию с коронавирусом в США он намерен взять под контроль.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Соединенных Штатах выявлены свыше 7,5 млн заразившихся вирусом, умерли более 210 тысяч человек. Из них 33,2 тыс. проживали в Нью-Йорке.