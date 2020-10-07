Психолог объяснила принцип работы материнского инстинкта у женщин

Материнский инстинкт принято считать природным механизмом, который запускается после родов. Психолог Екатерина Бурмистрова объяснила, в каких случаях этот инстинкт может "не проснуться" у женщины, передает NEWS.RU.

Россиянки стали чаще сталкиваться с проблемой "спящего" материнского инстинкта, однако специалист считает, что здесь нечему стыдиться. По словам Бурмистровой, активация этого механизма в организме происходит из-за большого количества катехоламинов, которые оказываются в крови у женщины после родов.

Психолог отметила, что обычно ключевую роль в жизни матери и ребенка играют первые часы после рождения, когда им важно провести время вместе. При этом нежелание становиться матерью и соответственно отсутствие материнского инстинкта обычно наблюдается у девушек, выросших в детдоме или в травматических семьях.