Православная церковь помогает восстановить систему орошения земель в Сирии
Система ирригации запущена сельскохозяйственным управлением в районе населенного пункта Бугрус Тахтани в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом рассказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей.
Система каналов в провинции Дейр-эз-Зор была полностью разрушена в ходе боев с боевиками запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство", передает ФАН.
По словам главы сельскохозяйственного управления провинции инженер Махмуда аль-Хайи, сирийским властям оказывает содействие в процессе реализации проекта патриарх Антиохийский и всего Востока Иосиф Абси, а также Управление экуменических сношений и развития.
Реализация проекта позволит беженцам, которым пришлось покинуть дома и спасаться от войны, вернуться на свои земли и восстановить фермерскую деятельность на берегах Евфрата.
Проект ирригации Бугрус Тахтани обеспечит водой 1,8 тысячи думанов (180 гектаров) сельскохозяйственных земель и предотвратить их запустение.