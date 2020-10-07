Православная церковь помогает восстановить систему орошения земель в Сирии

Система ирригации запущена сельскохозяйственным управлением в районе населенного пункта Бугрус Тахтани в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом рассказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Система каналов в провинции Дейр-эз-Зор была полностью разрушена в ходе боев с боевиками запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство", передает ФАН.

По словам главы сельскохозяйственного управления провинции инженер Махмуда аль-Хайи, сирийским властям оказывает содействие в процессе реализации проекта патриарх Антиохийский и всего Востока Иосиф Абси, а также Управление экуменических сношений и развития.

Реализация проекта позволит беженцам, которым пришлось покинуть дома и спасаться от войны, вернуться на свои земли и восстановить фермерскую деятельность на берегах Евфрата.

Проект ирригации Бугрус Тахтани обеспечит водой 1,8 тысячи думанов (180 гектаров) сельскохозяйственных земель и предотвратить их запустение.