Издание "ПолитРоссия" рассказало о звездах, родившихся в один день с президентом России Владимиром Путиным.

Главе государства посчастливилось разделить праздничную дату с первым военным министром России Сергеем Вязмитиновым, изобретателем квантовой теории Нильсом Бором, нобелевским лауреатом Десмондом Туту, основоположником советской дирижерской школы Николаем Рабиновичем и солистом группы Radiohead Томом Йорком.

Сергей Вязмитинов сделал выдающуюся карьеру и дослужился до звания подполковника и адъютанта графа Румянцева. Позже военачальник занимал аналог современной должности премьер-министра РФ, которую дважды за свою карьеру занимал и Владимир Путин.

Главным открытием изобретателя квантовой теории Нильса Бора стал закон радиоактивных смещений. Физик удостоился Нобелевской премии за него.

Десмонд Туту стал первым чернокожим епископом в ЮАР. Общественный деятель получил Нобелевскую премию мира за борьбу против расовой сегрегации в своей стране.

Николай Рабинович прославился как основатель советской дирижерской школы. Он воспитал известных всему миру Александра Дмитриева, Мариса Янсонса, Неэме Ярви, Юрия Симонова, Лео Корхина и других.

Группа Тома Йорка Radiohead удостоена 18 музыкальных наград, в том числе трех статуэток "Грэмми". Самого вокалиста включили в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году.