Экс-член комиссии ООН по биохиморужию Игорь Никулин заявил в беседе с телеканалом RT, что коллегу блогера Алексея Навального Марию Певчих нужно считать главной подозреваемой в отравлении.

Эксперт по биохиморужию подчеркнул, что Певчих — профессиональный биотехнолог. Именно она сопровождала Навального в его поездке, однако в Москву при этом с ним не полетела. По мнению Никулина, женщина опасалась, что в столице ее могут допросить или задержать.

Именно поэтому основное подозрение должно пасть на соратницу Навального, уверен бывший член комиссии ООН. Он добавил, что прежде, чем задерживать Певчих, нужно получить доказательство самого факта отравления. По словам Никулина, никаких убедительных аргументов в пользу этой версии предоставлено не было. Само вещество "Новичок", которым якобы был отравлен Навальный, в России никогда не было и не разрабатывалось, резюмировал он.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Капитан воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Омске. Российские медики боролись за жизнь главы ФБК более суток, после чего передали его коллегам из Германии. Сейчас Навальный проходит реабилитацию в немецкой клинике Charite. Власти Германии тем времени безосновательно предположили, что блогера могли отравить веществом "Новичок".