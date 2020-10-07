Депутат Онищенко уверен в искусственности создания COVID-19

Депутат Госдумы, академик и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил об отсутствии международного механизма в борьбе с коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью МИА "Россия сегодня".

Как отметил Онищенко, сейчас никто не говорит и не ссылается на указ президента РФ Владимира Путина о химической и биологической безопасности. Документ был подписан в 2013 году, но Путин его полностью пересмотрел и утвердил лишь год назад.

По словам депутата, США не зря первыми задали вопрос о преднамеренности распространения коронавируса, но сами же лишили себя ответа на него.

"Я почти уверен в том, что искусственность в нем есть", — заявил Онищенко.

Сейчас в мире нет механизма, который помог бы бороться с коронавирусом, говорит депутат. Также Онищенко напомнил, что США начали производить вакцину от гриппа лишь два года назад, а все остальное время закупали ее в Европе. Теперь важно восстанавливать международный механизм на новой основе, резюмировал он.

Ранее RT сообщил, что в Крыму отчитались о закупке лекарств для лечения легких форм коронавируса.