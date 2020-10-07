Картошка возглавила топ самых креативных подарков Путину от Лукашенко

Картошка стала самым креативным подарком президенту России Владимиру Путину от главы Белоруссии Александра Лукашенко. Журналисты Telegram-канала "Пул Первого" составили топ презентов от Лукашенко Путину.

Владимиру Путину подарили четыре мешка картошки в преддверии 2019 года. Такой презент назвали самым креативным в топе запоминающихся подарков от Лукашенко. На втором месте идет набор белорусских продуктов.

"Чарка и шкварка, как говорится!", — писал "Пул Первого".

Фигурка дзюдоистов и панно, символизирующее 15 видов спорта, замыкают рейтинг подарков Путину от Лукашенко за последнее время.

Белорусский лидер 7 октября поздравил Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул, что высоко ценит его как надежного друга республики.