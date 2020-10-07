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20:01   7 Октября 2020
Политика

Картошка возглавила топ самых креативных подарков Путину от Лукашенко

Картошка возглавила топ самых креативных подарков Путину от Лукашенко

Картошка стала самым креативным подарком президенту России Владимиру Путину от главы Белоруссии Александра Лукашенко. Журналисты Telegram-канала "Пул Первого" составили топ презентов от Лукашенко Путину.

Владимиру Путину подарили четыре мешка картошки в преддверии 2019 года. Такой презент назвали самым креативным в топе запоминающихся подарков от Лукашенко. На втором месте идет набор белорусских продуктов.

"Чарка и шкварка, как говорится!", — писал "Пул Первого".

Фигурка дзюдоистов и панно, символизирующее 15 видов спорта, замыкают рейтинг подарков Путину от Лукашенко за последнее время.

Белорусский лидер 7 октября поздравил Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул, что высоко ценит его как надежного друга республики.

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Автор: Василий Пименов
#путин #лукашенко #топ подарков

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