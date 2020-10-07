Все президенты Киргизии покинули свой пост в возрасте 61 года

Все главы Киргизии ушли с поста президента, когда им был 61 год, сообщает "Радио Sputnik".

Журналисты издания обнаружили "проклятие" киргизских президентов. После обретения Киргизией статуса независимого государства все прошлые лидеры страны покидали свой пост в добровольном или принудительном порядке в возрасте 61 года.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал митинги в стране незаконным захватом власти, сообщил телеканал "360". 6 октября недовольные предварительными итогами парламентских выборов граждане захватили Белый дом.